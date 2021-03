Solberg innrømmer svakheiter ved analysekapasiteten

innenriks

Danmark tok fleire testar måndag enn Noreg til saman gjorde førre veke, skriv avisa.

– Det kan vere flaskehalsar på personell til å ta desse testane, seier Solberg.

Statsministeren legg likevel til at dei har auka kapasiteten ved laboratoria. Ho dreg òg fram satsinga på hurtigtestar, som ikkje krev laboratoriekapasitet.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre er kritisk til analysekapasiteten.

– Eg meiner han er ein flaskehals for oss no fordi med ein så høg smitte så er veldig omfattande testing ein viktig strategi. Her ligg vi etter, rett og slett. Det gjer oss sårbare, seier Støre til VG.

Helse sør-aust har kapasitet til å analyse 190.000 prøver i veka. Det svarer til 6,3 prosent av befolkninga i regionen.

(©NPK)