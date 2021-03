Staten frifunnen i Høgsterett i ulvesøksmålet frå WWF

innenriks

Høgsterett kom for det første til at fellingane ikkje trua overlevinga til ulvebestanden. For det andre oppfylte det eine vedtaket formålet om å hindre skade på husdyr og dei to andre vedtaka formålet om å ta vare på «andre offentlige interesser av vesentlig betydning».

Den øvste domstolen i landet meiner og at det ikkje fanst nokon andre tilfredsstillande alternativ til felling.

Fellingsvedtaka var heller ikkje i strid med Bernkonvensjonen, konkluderer Høgsterett.

WWF Verdsnaturfondet gjekk hausten 2017 til søksmål mot staten med påstand om at den norske rovdyrforvaltninga strir mot Grunnlova, naturmangfaldlova og Bernkonvensjonen. Dei peikar på at ulven er totalfreda og står oppført som kritisk trua på den norske raudlista, med ekstremt høg risiko for å døy ut.

Begge partar anka dommen i Borgarting lagmannsrett der WWF fekk medhald i to av tre vedtak om felling.