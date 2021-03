Viken erklærer arbeidslivskrise

innenriks

Til arbeidet får Ullensaker og Nannestad til saman tre millionar kroner, medan Hallingdal får to millionar kroner. Beløpet skal givast årleg i tre år, opplyser fylkeskommunen.

Kommunane har tapt mange arbeidsplassar under koronapandemien. Fylkesrådet forventar at Kommunaldepartementet bidreg med finansieringa.

– Regjeringa vil få ny søknad frå oss 20. april, og vi har klare forventningar om at den blir godkjend i statsbudsjettet for neste år eller helst i revidert statsbudsjett i inneverande år, seier fylkesrådsleiar Tonje Brenna (Ap).

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legg ikkje skjul på at situasjonen er svært krevjande for mange bedrifter, men framhevar at det ikkje kan diskutere budsjettspørsmål og enkeltsaker i media.

– Fylkeskommunane melder inn behovet for omstillingsmidlar til oss no i desse dagar. Vi skal vurdere desse innspela. Så er det fylkeskommunen som har ansvaret for å fordele dei tildelte midlane sine til ulike regionar og kommunar, basert på behova i kvart enkelt fylke, seier statssekretær Raymond Robertsen (H) til NTB.

Kommunar og regionar der mange arbeidsplassar har gått tapt, kan få omstillingsstatus. Dei får då overført ekstraordinære midlar frå fylkeskommunen til omstillings- og nyskapningarbeid.

Hele Viken er for tida pålagt tiltaksnivå A. Det inneber dei strengaste tiltaka etter koronaforskrifta.

