Virke vil ha plan for gjenopning av reiselivet

– Dette må komme på plass i april, slik at dei som planlegg å reise, og verksemdene, veit kva dei har å halde seg til. Det trengst rammer som legg til rette for at vi kan komme raskt i gang igjen med reiseverksemd på tvers av grensene når smittesituasjonen tillèt det, seier leiar Astrid Bergmål i Virke Reiseliv til NTB.

Fredag vart det klart at Utanriksdepartementet forlengjer det globale reiserådet, der dei rår mot unødvendige reiser utanlands, til 15. mai.

Bergmål meiner det er viktig at det no blir planlagt for mest mogleg aktivitet innanfor ramma av kva som er trygt.

– Regjeringa bør byrje med å gå over til å gjere «grøn, gul og raud»-vurderingar på regionnivå for Europa, slik det i dag berre blir gjort for Norden, seier ho.

Virke Reiseliv forventar òg at hjelpetiltaka speglar det forlengde reiserådet, og at verksemder som jobbar med reiseliv på tvers av grensene, får meir hjelp.

