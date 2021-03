WWF om ulvedommen i Høgsterett: – Ein naturtragedie

innenriks

Etter å ha vunne ein delvis siger over staten i lagmannsretten, vart det nederlag i Høgsterett for WWF. Den øvste domstolen i landet meiner dei omstridde fellingsvedtaka for ulv i 2017 og 2018 var gyldige.

– Ein naturtragedie. I dag er vi vitne til ei heilt konkret og svært nedslåande historisk hending for naturen. Med denne dommen vil ulven i Noreg bli verande kritisk trua i overskodeleg framtid, seier generalsekretær i WWF Verdsnaturfondet, Karoline Andaur.

– Men det som er det største tragedien med denne dommen, det verkeleg svarte kapittelet, er at den er ein del av ei utvikling der naturen alltid taper i møte med alle andre interesser, seier ho.

