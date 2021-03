innenriks

Den nye smitten er mellom anna knytt til den vidaregåande skulen Akademiet på Sundland. Der er både lærarar og elevar sette i karantene. Det er òg barn og tilsette i Dalegårdsveien barnehage.

Ved Svelvik sjukeheim er to tilsette sette i karantene på grunn av smitte, men ingen bebuarar er ramma.

Dei siste to vekene er det registrerte 645 smittetilfelle i kommunen. Talet på smitta over den førre tovekersperioden har no minka tre dagar på rad.

(©NPK)