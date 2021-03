innenriks

Etter fleire svake år hadde norske hushald positiv inntektsutvikling i 2019. Talet på barn som, over ein treårsperiode, hadde vedvarande låge hushaldsinntekter, auka likevel med 4.000, til 115.000 barn, viser ein SSB-rapport. Delen har auka jamt sidan 2011, til 11,7 prosent.

Redd Barna reagerer sterkt og er bekymra for at den økonomiske forskjellen har skote i vêret under pandemien. Dei åtvarar om at tala sannsynlegvis er mykje høgare no.

– Vi trur at det store sjokket kjem neste år, og åra framover. Tida er definitivt inne for ein stor krisepakke for barn og unge i budsjetta framover, seier Monica Sydgård, leiar for Redd barnas Norges-program.

Opp over 70 prosent sidan 2006

Mellom 2008 og 2011 var delen barn i låginntektsfamiliar relativt stabil, mellom 7,6 og 7,7 prosent. I 2015 passerte Noreg 10 prosent, og året etter passerte talet for første gong 100.000 barn.

Sidan 2006 har talet på barn i befolkninga auka med 2,7 prosent, medan talet på barn i låginntektsgrupper har auka med heile 70,8 prosent.

Personar fødd inn i låginntektsfamiliar har auka fare for dårleg helse, og det er påvist at den mentale helsa til unge blir påverka, skriv SSB.

Barn med innvandrarbakgrunn hardast ramma

Sidan 2011 har dei yngste barna, i alderen 0–5 år, vore høgast representert, med 12,7 prosent i 2019. Blant barn i alderen 6–10 år var delen 12,2 prosent. Delen er lågast blant barn i alderen 11–17 år, med 10,8 prosent.

58,8 prosent av barna i låginntektsgruppa, 67.700, hadde innvandrarbakgrunn. I denne gruppa har auken vore størst.

Sidan 2013 har desse barna utgjort over halvparten av alle barn med vedvarande låg inntekt. Barn med innvandrarbakgrunn utgjer 18 prosent av alle barn, og 39,1 prosent av dei tilhøyrer eit hushald med vedvarande låg inntekt.

Ikkje overraska over alvorleg utvikling

Sidan 2001 har talet på barn som veks opp i familiar med dårleg råd, meir enn tredobla seg, fortel Sydgård i Redd Barna.

– Utviklinga er alvorleg, men vi er på ingen måte overraska. Dette har gjennom mange år vore eit tema som politikarar snakkar mykje om, men i liten grad gjer noko med, seier Sydgård.

Redd Barna foreslår at barnetrygda blir auka for alle barn opp til 18 år, at det blir lovfesta at ein ikkje skal få mindre i sosialhjelp sjølv om ein får barnetrygd, og skipinga av eit eige Nav-team som prioriterer barnefamiliar.

SV: – Vi har ei fattigdomskrise

– Vi har ei fattigdomskrise i Noreg. Under Erna Solberg har talet på ungar som veks opp i fattige familiar, auka frå 83.400 barn til 115.000 barn. Det er heilt uhaldbart, seier finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i SV.

– Ei ny raudgrøn regjering må auke barnetrygda, redusere kostnadene for barnehage og gjere SFO gratis. Vi kan ikkje sitje og sjå på at fattigdommen aukar sånn som no, seier Kaski.

– Det er trist og urovekkjande å vere vitne til ein stadig nedgåande fattigdomsspiral i landet vårt. Vi forventar at både regjeringa og Stortinget forstår behovet for eit krafttak mot fattigdom, og at dei klarer å snu trenden, seier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon.

