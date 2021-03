Kriminelt nettverk avslørt etter gigantisk pillebeslag

innenriks

Aust politidistrikt skriv i ei pressemelding at nettverket vart rulla opp etter at ein tyskregistrert personbil med to ukrainarar vart stansa av tollarar på Svinesund i oktober 2019. I bilen vart det funne rundt 183.000 Rivotril-tablettar.

Rivotril inneheld det narkotiske verkestoffet klonazepam og blir i Noreg rekna som narkotika om ein ikkje har fått det anbefalt av lege.

Dei to vart i fjor haust dømde til fem år og fire månaders fengsel og seks års fengsel i Halden tingrett.

Arresterte ektepar

I februar i fjor arresterte politiet eit ektepar frå Oslo som dei mistenkjer er mottakarar av lasta og fleire andre innførslar av Rivotril. Dei er no tiltalte, og saka mot dei kjem opp i Halden tingrett til sommaren.

Politiet meiner no at dei har avdekt eit kriminelt nettverk som har operert i fleire år. I september i fjor vart ytterlegare 150.000 Rivotril-tablettar beslaglagde då ein trailer på veg inn til Noreg vart stoppa av tollarar.

Etterforskinga i Noreg peikte mot Ungarn, og politiet i dei to landa har samarbeidd. Nettverket dei no meiner å ha avslørt omfattar alt frå produksjonsnivå og fleire hovudmenn i Ungarn, til transportørar frå Ungarn til Noreg, og hovudmenn, depot og seljarar på gatenivå i Noreg.

Under ein aksjon i Ungarn førre veke fann politiet over 9,3 millionar tablettar, og dessutan store mengder av verkestoffet klonazepam og ingrediensar til illegal produksjon av Rivotril.

Ser bort ikkje bort fleire arrestasjonar

– Når Rivotril blir omsett i heile glas med 100 tablettar, er verdien av beslaget opp mot 70–80 millionar. Erfaring tilseier at prisen per tablett på gatenivå er 20 kroner, og det blir derfor lagt til grunn at beslaget i Ungarn har ein verdi på om lag 186 millionar ved omsetning i Noreg, seier Karlsen Aas.

Ho strekar under at etterforskinga framleis går føre seg, og politiet ser bort frå ikkje fleire arrestasjonar.

