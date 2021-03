Lite finvêr i påska: Sør- og Austlandet vil sjå mest til sola

innenriks

– Det er ikkje noko sterkt og stabilt finvêr i vente. Det ligg lågtrykk ute i Atlanterhavet som skal passere landet, og det kjem fleire lågtrykk i påskeveka, fortel meteorolog Marit Berge ved Meteorologisk institutt til NTB.

Det er Sør- og Austlandet som stikk av med det beste vêret i påska. Vestlandet, Midt-Noreg og Nord-Noreg vil merke mest av lågtrykket, nedbøren og vinden, opplyser Meteorologisk institutt.

Telemark og Agder får dei høgaste temperaturane

– På aust- og Sørlandet er det ganske mildt dei første par dagane av påska, men det vil òg bli tåke enkelte stader. Det blir litt varierande, alle får ikkje ein like fin start på veka, fortel Berge.

Ho fortel vidare at stadene som opplever at sola kjem fram, vil få kjenne på temperaturar opp mot 20 grader tysdag.

– Det er delar av Telemark og Agder som får dei høgaste temperaturane. Til påskehelga kjem det òg periodar med litt nedbør i søraust, det blir ikkje berre opphaldsvêr. Samtidig ser det ut som det kan komme litt snø i helga, særleg nord på Austlandet. Så skiføret vil oppleve ei lita betring på slutten av veka, seier ho til NTB.

Vindfull start for Midt-Noreg

For Hordaland vil påskeveka starte vått, det er sendt ut farevarsel for nedbør for tysdag. Men det er håp, for vêret vil gradvis bli betre utover veka.

– Det vil komme nedbør særleg i ytterlegare strøk på Vestlandet. Vêret blir betre utover veka dess lenger sør på Vestlandet du kjem. Mesteparten av nedbøren kjem i dei nordlegaste områda, opplyser ho.

Om vi bevegar oss til Møre og Romsdal, Trøndelag, og den sørlege delen av Nordland så vil det bli ein nokså vindfull start på påskeveka.

– Det vil blåse ein del der. Sørvestleg sterkt kuling og periodevis liten storm, ute på kysten blir det mest vind. Det kjem òg ein del nedbør utover i veka. Frå onsdag og torsdag blir det òg kjøligare. seier Berge.

Troms og Finnmark har mykje grått vêr og nedbør i vente. Temperaturane vil ikkje vere veldig høge og landsdelen vil oppleve ein del snøbyer.

– Dei som får best vêr er Sør- og Austlandet. Det blir ikkje strålande der heller, litt skiftande. Men generelt ser det best ut der, dei får nok sjå mest til sola, seier meteorologen.

Stor fare for snøskred

Snøskredvarselet for 29. og 30. mars er sett på oransje farenivå fleire stader i landet, altså betydeleg skredfare. NVE melder om krevjande forhold ved Svartisen, folk blir bedne om å utvise stor varsemd i området.

Det blir forventa våte naturlege utløyste flakskred i både Voss og Hallingdal, ifølgje varsom.no.

I Indre Sogn, Hardanger og Vest-Telemark blir det oransje farenivået halde oppe så lenge det regnar. I Indre Troms blir det varsla om at fjernutløysing av skred kan skje. Jotunheimen har òg stor fare for snøskred grunna regn og høge temperaturar som aukar faren for våte flakskred.

Salten og Ofoten i Nordland vil òg komme inn under oransje farenivå tysdag. Utvis stor varsemd inntil vidare, skriv varsom.no.

(©NPK)