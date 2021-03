Nakstad: – Fryktar fleire festar utover våren

innenriks

– Når påska er over og vi går inn i våren og forsommaren, vil det nok vere lettare for folk i storbyane å møte venner utandørs, sykle til jobb og avgrense kontakt med andre innandørs. Dette kan avgrense smittespreiinga noko i byområda med størst smittepress, seier han til NTB.

– Likevel fryktar vi at det òg blir fleire festar og sosiale samankomstar utover våren i aldersgrupper der det framleis er mange smitta. Det kan fort føre til ganske store smitteutbrot, fordi dei virusvariantane som dominerer i Noreg og verda no er betydeleg meir smittsame enn før.

Dei siste dagane har smittetala i Noreg gått noko ned. Det kan komme av at færre testar seg i påskeferien, meiner Nakstad.

– Men så lenge delen positive prøver ikkje aukar dramatisk blant dei som testar seg, ser det ut som det òg er ein reell nedgang. R-talet er nok nærare 1,0 i Noreg no, men det er store regionale forskjellar, seier han.

Utbrot

Onsdag sist veke kom regjeringa med nye innstrammingar som skal gjelde over påskehøgtida. Det gir Nakstad håp om smittenedgang nasjonalt.

– Enkelte bykommunar kan få smitteauke gjennom påska knytt til utbrot blant unge vaksne som har mykje sosial kontakt. Vi ser teikn til dette mellom anna i Bergen no, seier han.

Koronasmitte blant studentar vekkjer bekymring i Bergen. Over 50 studentar er stadfesta smitta, og smitten blir kopla til utbrot i forsamlingar og på treningssenter. Det førte til at kommunen laurdag vedtok å stengje alle treningssenter, i første omgang til førstkommande onsdag.

– Når påska er over kan det òg komme eit oppsving i positive testar fordi mange ventar med å teste seg til ferien er over. Det har vi sett tidlegare òg, seier Nakstad.

Bekymra for vaksine-misforståing

Nakstad ytrar dessutan ei bekymring for at mange kan tru at vaksinasjonen av dei eldste vil bidra til ein «beskyttande flokkimmunitet», og at unge menneske dermed trur dei kan ha meir kontakt utan å smitte kvarandre.

– Slik er det dessverre ikkje. Det er gode sjansar for høge smittetal blant unge uvaksinerte menneske heilt til vaksinasjonsprogrammet i Noreg er sluttført, seier han, men legg likevel til:

– Heldigvis er dei fleste unge menneske i Noreg framleis flinke til å følgje smittevernråda. Eg trur dei fleste vil halde ut heilt fram til dei har fått eit tilbod om vaksine. Då kan vi òg unngå nye smittebølgjer fram mot sommaren, sjølv om samfunnet blir opna varsamt igjen.

