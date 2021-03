Organisasjonar ber folk slutte å varsle om politikontrollar

innenriks

– Det er no på tide å rope eit stort varsku mot denne typen varslingsgrupper. Dei undergrev trafikktryggleiken og nullvisjonen og er potensielt livsfarlege fordi dei kan hjelpe både fyllekøyrarar og andre typar farlege trafikantar til å unngå politiet, seier generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i trafikktryggleiksorganisasjonen MA Rusfri Trafikk til NRK.

I fjor vart 10.411 bilførarar melde for køyring i ruspåverka tilstand, og i januar og februar i år har 1.555 personar vorte melde.

Fjellvang Kristoffersen seier at eit vanleg argument blant dei som står bak varslingsgruppene, er at dei ikkje varslar om promillekontrollar.

– Politiet testar promille òg når dei har fartskontroll. Så å bidra med å varsle om kontrollar kan bidra til å la fyllekøyrarar halde fram med å køyre i rus, seier ho.

Organisasjonen Av-og- Til er samd med MA Rusfri Trafikk og ber folk melde seg ut av desse gruppene.

Sjef for Utrykkingspolitiet, Steven Hasseldal, er òg bekymra for profesjonelle aktørar som sel tenester som opplyser om kontrollar. Han vil ikkje ta til orde for eit forbod mot varsling, men ber om ei haldningsendring.

