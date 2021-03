Over 3,5 gonger så mykje marihuana beslaglagt i 2020 som året før

innenriks

Trass den strengaste grensekontrollen i fredstid, heldt beslagsstatistikk til Tolletaten seg på eit høgt nivå i 2020. Tolldirektør Øystein Børmer er overraska over mengdene, i og med at persontrafikken over grensa nesten opphøyrde i fjor.

– Organiserte kriminelle er tilpassingsdyktige og har redusert bruken av kurerar i persontrafikken. I staden satsar dei på å gøyme seg i den vanlege godstrafikken. Vi ser òg at fleire prøver seg på avsidesliggjande og lite trafikkerte overgangar, seier Børmer.

– Slit ikkje med forsyningsproblem

2020 innebar større, men færre beslag av klassiske smuglarvarer. Attpåtil auka den totale beslaglagde mengda sigarettar, kjøtt og marihuana frå året før. For marihuana auka den totale beslagsmengda frå 101 kilo i 2019 til 368 kg i 2020.

Narkotikamarknadene i Noreg er ikkje prega av store forsyningsproblem, slik Tolletaten ser det. Den same trenden blir rapportert frå andre europeiske land. Kva for nokre narkotiske stoff som vart beslaglagde, har likevel endra seg under pandemien.

– I 2020 gjorde Tolletaten merkbart færre beslag av narkotika som typisk blir brukt i sosiale samanhengar, til dømes kokain og ecstasy. Dette meiner vi heng saman med at sosial nedstenging og restriksjonar gir mindre festing. Dermed fall både etterspurnaden og smuglinga av denne typen narkotika, forklarer Børmer.

Forfalska medisinske produkt

I samarbeid med andre styresmakter har Tolletaten under pandemien prøvd å forhindre at dårleg smittevernutstyr og falske legemiddel blir frakta inn i landet.

– Då pandemien braut ut, oppstod ein akutt etterspurnad etter ulike typar smittevernutstyr som marknaden ikkje evna å møte. Denne etterspurnaden freista useriøse og kriminelle aktørar, som raskt prøvde å importere og smugle inn forfalska og substandard medisinske produkt. I dag er vurderinga vår at oppfølging og kontroll av smittevernutstyr som slepp inn i Noreg, er godt vareteke, fortel Børmer.

Tolletaten meiner òg at pandemien har bidrege til å styrkje trenden med bestilling av ulovlege og reseptbelagde legemiddel frå nett.

– Det er beklageleg at vi endå ein gong må åtvare folk mot å bestille legemiddel på nett. Mange prøver å bestille narkotiske legemiddel med roande eller smertestillande effekt. Andre bestiller midlar dei har lese kan verne mot koronasmitte. For det første er det ulovleg, og for det andre kan produkta vere direkte helseskadelege, seier Børmer.

