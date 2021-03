Roleg start på påskeveka for Røde Kors

innenriks

Meir enn 1.200 frivillige i Røde Kors er i beredskap på vakthytter eller heime i påskeveka. Sjølv om mange droppar turen til fjells, oppmodar organisasjonen folk til å ta ein tur i nærområdet.

– Vi veit at mange får ei påske som er litt annleis enn det dei hadde drøymt om. Kanskje blir det ikkje dei største ekspedisjonane, men vi oppmodar folk til å komme seg ut likevel. Det er bra for både kropp og sinn, seier Jarle Bjørge Øverland i landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps.

Hjelpekorpsa har rundt 6.000 medlemmer, og i ei vanleg påskeveke gjennomfører dei over 200 søk- og redningsoppdrag. I tillegg behandlar dei i snitt over 600 store og små skadar ved skianlegg, ved sjøen og på høgfjellet.

