Forsvarsministeren lovar raske svar om etterbruk av Andøya flystasjon

Forsvarsdepartementet har no motteke Forsvarsbyggs reviderte eigedomsstrategi for framtidig disponering av areala på Andøya flystasjon, ifølgje ei pressemelding tysdag.

– Vi tek sikte på ei rask behandling av revidert eigedomsstrategi for bruk og utvikling av areala og infrastrukturen ved flystasjonen som Forsvarsbygg no har levert og er trygge på at det gode arbeidet held fram parallelt, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

– Utviklinga i den tryggingspolitiske situasjonen dei siste åra medfører at Forsvaret har behov for tilgang til noko infrastruktur på flystasjonen. Men vi søkjer å avgrense det omfanget til eit absolutt minimum. Det har vore viktig for meg at forsvarssektoren lyttar til behovet til kommunen og næringslivet, og at ein saman finn løysingar som i størst mogleg grad tilfredsstiller alle partar i arbeidet vidare, seier legger han til.

Andøya flystasjon vart vedteken lagd ned i 2016, trass i kraftige protestar lokalt.

– Vegkartet for etterbruken av Andøya flystasjon skal byggje opp under målet om vekst og utvikling av Andøy-samfunnet og ta vare på Forsvarets operative behov. Dette er berre ein start, og allereie rett etter påske tek vi dette arbeidet vidare, seier direktør Thorbjørn Thoresen i Forsvarsbygg.

