Det er no fastslått at det er ein høgpatogen fugleinfluensa som er i Noreg, opplyser avdelingssjef Jorunn Aasgaard Grini i Mattilsynet Follo og Østfold til Amta. Høgpatogen betyr at viruset er svært dødeleg.

Den siste tida er det funne fem døde eller openbert sjuke fuglar ved Østensjøvannet i Oslo, og det vart nyleg funne ei smitta kanadagås i Sarpsborg.

Før helga utvida Mattilsynet forbodet mot å halde fuglar utandørs til å gjelde heile landet.

