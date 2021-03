Noreg følgjer EU – innfører sanksjonar mot Kina

innenriks

«Vi har meddelt EU at vi slutter opp om listeføringene av 11 personer og fire selskaper som EU offentliggjorde 22. mars, etter at vi på vanlig måte fikk formell invitasjon fra EU om tilslutning. Invitasjonen kom 25. mars», skriv kommunikasjonsrådgivar Siri R. Svendsen i Utanriksdepartementet til Klassekampen.

Under Nato utanriksminister i Brussel tysdag førre veke, dagen etter at EU-sanksjonane vart innførte, sa utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB at regjeringa ville gjere ei rask vurdering dersom EU inviterte Noreg med på sanksjonane mot Kina.

Sanksjonane er dei første EU har innført mot Kina sidan 1989. Årsaka til sanksjonane er behandlinga av uigurane i Xinjiang vest i Kina, og EU meiner at personane og selskapa det vart innført sanksjonar mot, er ansvarlege for menneskerettsbrot mot folkegruppa.

Personane og selskapa får eigedelar i EU frose, er ilagt reiseforbod til EU, og det er gjort forbod for andre i EU å stille midlar tilgjengeleg, direkte eller indirekte, for dei som er listeført.

Kina svarte umiddelbart med å innføre sanksjonar mot fleire europearar.

(©NPK)