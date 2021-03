innenriks

Ifølgje rettsavgjerda botnar arrestkravet i at saksøkjaren har utført reparasjons- og vedlikehaldsarbeid på to fartøy som den saksøkte eig, ved verftet til saksøkjaren i Litauen, skriv Nordlys.

I rettsavgjerda kjem det fram at eitt av skipa forlét verftet utan å gjere opp for seg. Reparasjonskostnadene lyder på 357.715 euro, som er like i underkant av 3,6 millionar kroner.

Nordlys har ikkje klart å komme i kontakt med eigaren av reiarlaget.

(©NPK)