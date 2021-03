Statssekretær: Dra heim frå hytta for å teste deg

innenriks

Fleire kommunar fortel om hardt pressa kapasitet på koronatestinga fordi hyttefolk vil ta prøva der.

– Vi oppmodar alle som er på hytta og blir sjuke, til å reise heim. Det same gjeld om ein blir ringd opp og sett i karantene. Då bør ein reise heim og teste seg i sin eigen kommune for å unngå å overbelaste testkapasiteten i hyttekommunane, seier statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) til NTB.

Røros har kontakta Trondheim

Røros opplever at folk reiser på hytta for å ta karantenetida der. No er testkapasiteten i kommunen sprengd.

– Testkapasiteten i kommunen vår er veldig utfordra no, seier Røros-ordførar Isak Veierud Busch (Ap) til NTB.

Gjennom pandemien har den vesle trøndelagskommunen med 5.500 innbyggjarar hatt totalt fem stadfesta smittetilfelle.

– Det er definitivt ein auka risiko for at hyttefolk kan ta med seg smitte til Røros, seier Busch.

Han understrekar at dei aller fleste er flinke til å overhalde smittevernreglane.

Gjeld òg andre kommunar

Røros har no kontakta Trondheim kommune fordi hyttefolk, særleg frå Trondheim, testar seg på Røros.

– Vi ber folk om å dra heim om dei blir sjuke, og teste seg i eigen kommune, då også resten av hyttekommunane kan ha utfordringar knytt til testkapasiteten, skriv Trondheim kommune i ei pressemelding.

Busch understrekar at problemet med folk som testar seg på Røros, også gjeld hytteeigarar frå andre kommunar enn Trondheim.

Røros kommune har òg ansvaret for koronatesting i nabokommunen Os, der det òg er mange hytter.

Kragerø vil ikkje teste hyttefolk

Også i Kragerø er testkapasiteten sprengd. Derfor avviser no kommunen hytteeigarar som ringjer og ber om koronatest, skriv Kragerø Blad Vestmar.

Kommunen opplyser at lokalbefolkninga vil bli prioritert i påska. Ordførar Grunde Knudsen (Sp) seier til NRK at eit titals hyttegjester har ringt sidan helga.

– Dei må reise heim, seier ordføraren.

