Studie: Nordmenn forsiktige med dei få farlege bakteriane vi har på kjøkkenet

EU-prosjektet SafeConsume studerte 87 heimekokkar frå Noreg og fem andre land. Dei såg spesielt på grupper dei mistenkte ville ta risiko eller som ville vere ekstra sårbare ved smitte. Dei vart litt overraska då dei såg korleis dei oppfører seg i risikosoner for dei viktigaste matborne og sjukdomsframkallande bakteriane salmonella og campylobacter.

– Vi studerte unge einslege menn, familiar med små barn og eldre. Single unge menn har frå tidlegare studiar vorte beskrivne som meir risikovillige, men det såg vi ikkje noko til. Eldre er både ei meir sårbar gruppe om dei blir smitta og tilbakehaldne med å kaste mat som er gått ut på dato. Gravide og småbarnsforeldre er òg ei sårbar gruppe, men vi tenkte dei ville vere meir opptekne av mattryggleik enn eldre, seier forskar Solveig Langsrud, som leiar SafeConsume, til NTB.

Det viste seg at kjøkkenpraksisen var meir knytt til kvar du er frå enn kva forbrukargruppe du tilhøyrer.

Korleis heimekokkane handterer kylling for å unngå bakterieforureining, varierte til dømes mest mellom land.

– I Noreg er nesten alle forsiktige om dei har teke på kylling, og unngår å bruke same fjøla og reiskapane om igjen, og dei vaskar seg på hendene. Den einaste hypotesen som slo til, var vel at eldre kvir seg for å kaste mat som er gått ut på dato.

Opplyste nordmenn

40 prosent av matboren smitte generelt pådreg folk seg i heimen. Salmonellose og campylobacteriose kan gi alvorleg mageinfeksjonar. Over 30 prosent av dei som får påvist smitte, blir innlagde på sjukehus.

I tillegg til Noreg, var Frankrike, Portugal, Storbritannia, Ungarn og Romania med i undersøkinga, der førekomsten av campylobacter varierte frå 8,3 prosent på den norske kyllingen til å bli funnen på 80 prosent av kyllingen i Frankrike og Portugal. Førekomsten av salmonella var relativt låg, det vart berre påvist litt i kyllingen i Ungarn.

Trass i relativt liten smittefare, var det nordmenn og britar som var mest opplyste om kor viktig det er med god kjøkkenhygiene når ein handterer rått kjøtt, uavhengig av alder og kjønn.

Mange nemnde at det kan vere farlege bakteriar på kylling, og dei aller fleste var nøye med å byte til rein kniv og reint skjerebrett før dei laga salat og å vaske hendene etter å ha handtert kylling.

Å bruke dei same reiskapane og skjerebrettet for kyllingkjøtt og salat, utan å vaske imellom, er ein faktor som kan føre til alvorleg matboren sjukdom.

Kuttar ikkje så mykje

I Portugal og Romania var det fleire døme på at fjøler og knivar vart brukte til kylling og deretter til salatgrønsaker. I fleire hushald i desse landa vart det òg påvist bakteriesmitte på reiskapen og i vasken etter kutting.

I Portugal, Romania og Ungarn var det vidare vanleg å skylje og vaske grønsaker og kylling i same vaskekum, noko som heller ikkje er vanleg i Noreg.

Samtidig viste undersøkinga at land som Frankrike og Portugal, hadde andre matvanar og til dømes i større grad kjøper kylling klar til bruk. Dei eksponerer med andre ord ikkje reiskap og kjøkken for risiko ved å handtere kyllingen like mykje som vi gjer i Noreg. Her er vi veldig glade i rettar med kyllingfilet som blir kutta i bitar, og vi kuttar han opp sjølve. Der kan det vere rom for forbetring.

– Det at vi alltid skal kutte så små bitar, er ikkje alltid så lurt. I alle fall ikkje på hyttetur, eller andre stader med lite utval av reiskap og fjøler. På slike turar kan vi spandere på oss ferdig oppskoren vare, seier Langsrud.

