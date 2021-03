Tilsyn avdekte fleire avvik på Equinor-plattform

innenriks

Plattforma i Nordsjøen blir operert av Equinor, som har frist til midten av april å svare på korleis avvika skal handterast, skriv E24/Stavanger Aftenblad.

Formålet med tilsynet 11. til 20. januar var å sjå korleis Equinor jobbar med å redusere risiko på plattformene sine, ifølgje rapporten. Eitt av funna viser at dei ikkje-elektriske kjeldene til brann eller eksplosjon på plattforma var for dårleg kartlagt.

– Det er naturlegvis viktig å ha oversikt og kontroll over dei tennkjeldene ein har, seier pressekontakt Øyvind Midttun i Petroleumstilsynet (Ptil), som særleg meiner dei varme overflatene på eksoskanalar er ei av dei største svekkingane på Statfjord B.

Statfjord er eitt av dei eldste olje- og gassfelta på norsk sokkel. Statfjord B kom i produksjon i 1982. I tilsynsrapporten står det òg at utskiftinga av personell er stor, og at det er ein særlege utfordringar ved Statfjord-feltet.

– Med eldre innretningar med lang levetid er det særleg viktig å ha anleggsspesifikk kompetanse. Equinor må sørgje for at dei som jobbar der ute har god kjennskap til korleis ting fungerer, slik at tryggleiken blir vareteken, seier Midttun.

(©NPK)