Trekvart milliard til lokale koronaramma bedrifter

Kommunane skal ta særleg omsyn til overnattings- og serveringsbransjen i tildelingane sine. Av dei 750 millionane skal 675 millionar kroner fordelast til kommunane etter kor mange årsverk dei har i desse bransjane.

75 millionar skal gå til kommunar som opplever svikt i påsketurismen for andre året på rad.

– Desse midlane kjem i tillegg til dei nasjonale kompensasjonsordningane som bedrifter i heile landet kan ta del i. Kommunane kjenner det lokale næringslivet sitt godt, og kan bidra til å få pengane raskt ut til dei bedriftene som treng støtte, seier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H).

I februar løyvde regjeringa 1 milliard kroner til det same formålet etter eit forlik med Framstegspartiet.

– Dette vil vere eit bidrag til verksemder som i stor grad er avhengig av påsketurismen for å overleve. I mange distriktskommunar utgjer dette ryggrada i det lokale næringslivet, og regjeringa vil bidra til at viktige distriktsarbeidsplassar ikkje forsvinn. Denne ventilordninga er meint å hjelpe verksemder som ikkje får dekt tapa sine gjennom den nasjonale kompensasjonsordninga for næringslivet, seier Helleland.

