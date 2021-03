innenriks

14 smittetilfelle kjem via nærkontaktar, samtidig ventar kommunen på stadfestingar for to personar som har fått uklart prøvesvar.

Av dei smitta er 15 av dei i alderen 13 til 39 år og fire i alderen 50 til 59 år. Ein smitta er i alderen 6 til 12 år, og ein i aldersgruppa 70 til 79 år.

Totalt har Bergen registrert 5.228 smittetilfelle under pandemien. 2.138 personar testa seg tysdag, skriv kommunen.

(©NPK)