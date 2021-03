30 nye smittetilfelle i Drammen

innenriks

To av dei som har fått påvist smitte, har vorte smitta i samband med reiser i utlandet, skriv kommunen.

– 30 nye smittetilfelle viser at smittetrykket framleis er høgt i Drammen kommune, sjølv om det heldigvis er lågare enn vi har sett dei siste vekene, seier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Dei siste to vekene har det vorte påvist 609 smittetilfelle. Dette talet fall for femte dagen på rad. Sagberg meiner at dette i utgangspunktet er det eit positivt teikn, men samtidig er det for tidleg å konkludere med at smittetrykket er på veg ned.

