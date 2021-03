Nakstad åtvarar mot for tidleg gjenopning

innenriks

Den profilerte helsetoppen seier til Dagbladet at det er gledeleg når Folkehelseinstituttet no melder at smittetalet R har sokke til 1,0. Det viser at tiltaka byrjar å gi effekt, fastslår Nakstad.

– Vi får ta det som ein motivasjon, seier han.

Men den assisterande helsetoppen meiner det er for tidleg å byrje å snakke om ei gjenopning no.

– Først må R-talet godt under 1,0. Så må det vere der i nokre veker, slik at vi får smitten ordentleg ned. Då kan ein byrje å lette på tiltaka, seier Nakstad.

Han meiner risikoen for ein rekyl vil vere stor viss lettane kjem for fort.

– Vi må ha effekt på smittetala og kontroll på smittespreiinga i heile Noreg før det kan vere forsvarleg å byrje å lette på tiltaka.

