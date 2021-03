Sjukepleiarar frå Møre og Romsdal skal bidra i Oslo

innenriks

Administrerande direktør Øyvind Bakke i HMR seier førespurnaden kom tysdag og at dei no undersøkjer kven som kan og vil reise utan at det går ut over tilbodet i Møre og Romsdal.

– Vi har allereie vedteke å sende éin intensivsjukepleiar frå sjukehuset i Volda til Akershus universitetssjukehus (Ahus) som reiser onsdag og blir borte i ti dagar. Så ser vi på sjukehusa i Molde og Kristiansund om vi kan sende nokre derfrå til Oslo universitetssjukehus (OUS), seier Bakke til avisa.

Ahus er det sjukehuset i Noreg med flest intensivpasientar i koronapandemien, og blir òg ramma av at tilsette og vikarar frå utlandet blir stoppa av stengde grenser.

Sjukehuset har hittil fått låne intensivsjukepleiarar frå Helse Bergen, Sjukehuset Sørlandet, Helgelandssykehuset, Helse Førde og Helse Stavanger.

– Ved Ålesund sjukehus har vi no fleire innlagde covid-pasientar og truleg ingen tilsette vi kan låne derfrå akkurat no, seier Bakke i Helse Møre og Romsdal.

