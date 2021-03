To funne etter redningsaksjon i Ryfylkeheiane

innenriks

– Det er no ein plan om å prøve å få redningshelikopteret til å hente dei om nokre timar. Forholda er framleis dårlege, men det er meldt finare vêr utover dagen. Det blir samtidig jobba med ein alternativ plan om helikopteret ikkje får henta dei ut, opplyser operasjonsleiar Brit Randulf i Sørvest politidistrikt til NTB ved 7.30-tida.

Dei to kvinnene sende ut nødmelding tysdag kveld, men eit redningshelikopter måtte snu som følgje av dårleg vêr. Dei vart lokaliserte av frivillig leitemannskap klokka 1.35 ved Bleskestadmoen i Ryfylkeheiane.

Det var dårleg vêr i området, og politiet hadde ein periode ikkje kontakt med dei.

– Dei har sett opp ein nødbivuakk og søkt tilflukt i han. Dei har det etter forholda bra, men byrja no å bli kalde. Det blir no jobba med å få dei ned, melde Sørvest politidistrikt på Twitter like før klokka 2.

Operasjonsleiar Kurt Løklingholm sa til TV 2 tysdag kveld at det dårlege vêret var ei utfordring og at det var vanskeleg å ta seg fram, mellom anna fordi elva har gått over breidda.

I morgontimane onsdag oppdaterte politiet i Sørvest at dei to kvinnene byrja å bli veldig kalde. Dei frivillige på staden meinte at kvinnene ikkje ville klare å ta seg ut frå området for eiga maskin.

