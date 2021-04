Enorm jobb å rydde etter Gjerdrum-skredet

innenriks

– Vi har komme eit godt stykke på veg. Veldig mykje av det vi gjer no, liknar på ein meir normal kvardag, seier Gjerdrum-ordføraren til NTB.

Ti personar omkom og fleire hundre vart evakuerte då det store kvikkleireskredet ramma Ask i Gjerdrum 30. desember i fjor. Måndag for snart to veker sidan vart den siste av dei sakna funne.

– Det betyr mykje. Ikkje minst at dei som arbeider i rasområdet, kan jobbe utan risiko for å støyte på leivningar. No hastar det særleg å få i gang igjen dreneringsarbeida til NVE, seier Anders Østensen til NTB.

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) var i gang med dreneringsarbeid då raset gjekk. To boreriggar frå NVE skal framover undersøkje grunnforholda i heile rasområdet.

– Vi skal sjå på kva slags gjenetablering vi skal ha i området. Det har vi ikkje komme så langt med, seier Østensen.

Hovudvegen stengd

Tre månader etter kvikkleireskredet gjekk, er det framleis formidable oppgåver å ta fatt på. No sperrar eit gjerde ein stor del av bygda tett opp mot sentrum.

– Hovudvegen ut av bygda vår er framleis stengd og kjem sannsynlegvis til å vere det eit halvt års tid til. Vi merkar effekten av dette veldig godt enno, seier ordføraren.

Inn i påska 2021 er det framleis mellombelse løysingar som pregar bygda. Barnehagen held til i eit bedehus, og avløpsleidningar og vassleidningar ligg oppå bakken.

– I tillegg er det eit omfattande psykososialt arbeid som framleis er i gang. Det gjeld oppfølginga av dei mange som er ramma. Det er veldig mange, seier Anders Østensen.

Forsikring

Framleis er det 200 evakuerte som ikkje har kunna returnere til heimane sine.

– Dei har samtalar med forsikringsselskapa sine. Dei er i ein prosess der dei får erstatta bustad og innbu og må etablere seg på ein annan stad. Fleire av einingane er sameige. Eg veit ikkje kor mykje det kompliserer prosessen, eller om oppgjera går enkeltvis eller i sameige, seier Gjerdrum-ordføraren.

Seinast denne veka rasa eit nytt hus ut etter å ha hange ytst på kanten i fleire veker.

Regionsjef Toril Hofshagen i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) region aust fortel til Romerikes Blad at det stadig har vore aktivitet i skredkantane.

– Kantane er framleis bratte, forholda er ustabile og vi må rekne med at fleire bygningar vil rase ned i gropa. Dette vil skje heilt fram til vi har sikra skredområdet ferdig, seier Hofshagen.

