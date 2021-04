Forbruksgjelda kraftig redusert under pandemien

innenriks

Nye tal frå Norsk Gjeldsinformasjon viser at forbruksgjelda blant nordmenn går ned. Sidan årsskiftet er forbruksgjelda redusert med 6,9 milliardar kroner.

Folks totale usikra gjeld utgjer i dag nesten 153 milliardar kroner mot 171.9 milliardar på same tid i fjor, opplyser Finans Norge.

Tala viser likevel ein auke i ikkje-renteberande gjeld på 1,5 milliardar kroner sidan førre månad, noko som truleg kjem av kredittkortbruk i samband med påska.

– Viss folk gjer slik dei har gjort det siste året, vil denne kreditten bli innfridd ved neste forfall, seier Gry Nergård, forbrukarpolitisk direktør i Finans Norge.

Sidan mars i fjor har òg talet på personar med usikra gjeld minka med nesten 17.100.

– Det viser nok at nordmenn har vore flinke til å prioritere nedbetaling av dyr gjeld i pandemien, samtidig som koronatiltaka har medverka til nedbremsing for aktivitetar som til vanleg er finansierte via forbruksgjeld, seier Nergård.

