Fortsett trøbbel for trafikken

innenriks

Folk vart oppmoda av Vegtrafikksentralen om å utsetje heimreisa frå påskeferien til tysdag på grunn av uvêr. Men Vegtrafikksentralen melder på Twitter tysdag formiddag at det framleis er ein del stengde fjellovergangar i Sør-Noreg.

– Det er framleis mykje vind, og fjellovergangar kan bli stengde, eller det kan bli innført kolonnekøyring på kort varsel, seier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen.

E16 over Filefjell og E134 Haukeli er opne. Hemsedalsfjellet (rv. 52) er òg opna for normal trafikk tysdag formiddag.

Det kjem ei ny vurdering klokka 10 for Vikafjellet (riksveg 13), men den er førebels stengd. Det er kolonnekøyring på fylkesveg 50 Aurland-Hol frå klokka 8.

Dei andre fjellovergangane i Sør-Noreg som framleis er stengde, er riksveg 7 Hardangervidda, fylkesveg 53 Tyin-Årdal og riksveg 15 Strynefjellet.

For trafikken som skal køyre over Haukelifjellet, melder Vegtrafikksentralen om at det stort sett er bart på vegane, men også fare for glatte parti og redusert sikt enkelte stader.

I Innlandet er fylkesveg 27 Venabygdsfjellet stengt, og det same er fylkesveg 51 Valdresflya.

I nord er det kolonnekøyring på fylkesveg 98 Ifjordfjellet på grunn av uvêr.

– Bilistane bør ikkje leggje ut på tur utan vinterdekk, og dei må vere førebudde på at det kan bli ventetid ved fjellovergangane. Ha full tank på bilen og varme klede tilgjengeleg. Vêr tolmodig og køyr fint heim frå påskeferie, seier Karbø.

Meterologoene varslar kraftig vind og snøfokk på fjellet i Sør-Noreg, som gjer at mange vegar framleis er stengde. Vinden løyar i Langfjella utover ettermiddagen, men det vil henge igjen ei stund i nord, melder dei.

(©NPK)