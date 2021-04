Høie: – Vaksinasjonen viktigast for når vi kan opne opp

innenriks

– Vaksinasjonen og framdrifta på ho vil vere det aller viktigaste for når vi kan opne opp, i tillegg til å ha kontroll på smitten. Gjenopninga av Noreg kjem til å vere kontrollert, seier helseministeren til VG.

Denne veka har toppane i Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet sagt at R-talet må halde seg over 1 over lengre tid, og at Noreg må godt under 200 nye koronatilfelle per døgn før ein kan vurdere å opne opp samfunnet.

Onsdag gjer statsminister Erna Solberg (H) greie for Stortinget for korleis samfunnet skal gjenopnast etter koronapandemien.

Høie seier at gjenopninga vil ta tid.

– Viss vi kjem ut av april med låge nok smittetal, vaksinasjonen går som planlagt og den kraftige auken i sjukehusinnleggingar har gått ned, så vil vi i siste halvdel av mai ta det eg kallar dei første stega tilbake til ein meir normal kvardag.

Storbritannia har sett fleire konkrete datoar for når ting skal opnast opp. Høie vil ikkje gjere det same.

– Vi kjem til å bruke nokre faktorar som kjem til å avgjere gjenopninga. Vi veit ikkje på førehand korleis smitteutviklinga blir, noko som betyr at det er vanskeleg å setje nokre konkrete tidspunkt, seier han.

(©NPK)