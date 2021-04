Kraftig nedgang i talet på utanlandsreisande i påska

innenriks

– Det var dette vi håpa, seier justisminister Monica Mæland (H) til VG.

Tal avisa har fått frå Avinor viser at 10.851 personar reiste utanlands frå Avinors flyplassar i påskeveka. For to år sidan var tilsvarande tal 231.272 personar.

Før påska anslo Avinor at 21.487 personar ville flyge ut av landet frå 26. mars til 6. april.

Meiner signala har nådd fram

Regjeringa har rådd alle til å unngå unødvendige fritidsreiser. Dei som likevel vel å reise til utlandet må bu på karantenehotell i minst sju døgn.

– Innreiserestriksjonane våre er blant Europas strengaste, for at vi skal unngå importsmitte. Trafikktala viser at dei tydelege signala openbert er nådde fram, seier Mæland.

God kapasitet på karantenehotell

Aftenposten skriv samtidig at det i tidsrommet frå torsdag før palmehelga til 2. påskedag kom 12.296 flypassasjerar frå utlandet.

Ullensaker kommune har ansvaret for organiseringa av karantenehotell for dei som kjem til Noreg via Gardermoen. I forkant av påska auka kommunen hotellkapasiteten frå 1.600 til 3.000 rom.

Den siste veka har belegget på karantenehotella ved Gardermoen lege på mellom 1.200 til 1.500 gjester i døgnet.

– Med 3.000 plassar har vi ein god buffer. I dag og i morgon blir det forventa at det kjem nokon fleire reisande enn på ein normal kvardag, men det er ikkje noko stort rush, seier Gunnhild Grimstad-Kirkeby, kommunaldirektør for helse- og sosialomsorg i Ullensaker til Aftenposten tysdag.

