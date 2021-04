Kystverket prøver å hindre at lasteskip i drift søkk

innenriks

Lasteskipet Eemslift Hendrika sende måndag formiddag ut nødsignal etter at lasta forskauv seg og skipet fekk slagside. Seint same dag mista skipet all motorkraft og har vore i drift sidan.

Heile mannskapet om bord i det nederlandske lasteskipet er berga i land, og det vart jobba på fleire hald med å handtere situasjonen i Norskehavet.

Det vart tysdag formiddag jobba med å få kystvaktskipet Sortland ut til lasteskipet, som ledd i arbeidet med å hindre skipet i å søkke. Sortland er venta å komme til staden i løpet av ettermiddagen tysdag, opplyser Kystverket til NTB.

Har hyra bergingsselskap

Det skal vere sett ut slepeliner akterut på fartøyet som kan brukast til å stanse drifta og stabilisere det, ifølgje beredskapsdirektør Hans-Petter Mortensholm i Kystverket.

– Vêrforholda der ute er ekstreme no, men det er meldt litt rolegare vêr utover i dag. Vi håpar at dette skal gi oss ei moglegheit til å forhindre at fartøyet søkk, seier han til NRK.

Samtidig har reiarlaget hyra det nederlandske bergingsselskapet Smit Salvage, som også jobbar med å setje i verk tiltak for å handtere havaristen, opplyser han.

Driv mot Stad

Skipet driv sørover med ein fart på 2–3 knop og hadde ved midnatt ei slagside på 45 til 50 grader.

Det er opp mot 15 meter høge bølgjer, og skipet driv med retning mot Stad. Med den retninga og farten skipet hadde tysdag formiddag, vil det nå kysten om rundt halvtanna døgn. Det blir òg jobba med kva tiltak som skal gjennomførast for å hindre miljøskade, opplyser Kystverket.

Eemslift Hendrika var lasta med servicebåtar som skulle til Trøndelag, ifølgje Adresseavisen. Det har omtrent 350 tonn tungolje og 50 tonn diesel om bord.

Flyt framleis

Det er fare for at skipet kan kantre, og då vil drivstoffet leke ut i sjøen.

– Når kapteinen valde å forlate skipet, var det fordi dei var redde for at fartøyet kunne kantre. Så det er ein overhengande fare for at det vil skje, seier Hagen.

Kystverket er i tett dialog med reiarlaget om berging, men det dårlege vêret i området gjer bergingsaksjonen vanskeleg.

– Vi må vere realistiske og ser at det kanskje ikkje er så mykje å gjere slik situasjonen er no. Vêrforholda er veldig utfordrande, seier vaktleiar Ingrid Lauvrak i Kystverket til Sunnmørsposten.

(©NPK)