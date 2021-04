Märtha Louise planlegg å flytte til USA

innenriks

I eit intervju med VG fortel prinsessa at ho saknar kjærasten som ho ikkje har sett sidan han reiste frå Noreg like etter jul.

– Han er i Los Angeles, og no veit vi ikkje når vi ser kvarandre igjen, seier prinsesse Märtha Louise i intervjuet.

Bakgrunnen for intervjuet er dokuserien «Märtha» som har premiere på TV 2 onsdag. Sjåarane blir mellom anna innvigde i sorga over Ari Behn, presset frå media, det nære forholdet til døtrene og Märthas tankar rundt eiga rolle i kongefamilien.

Avtalen med TV 2 vart inngått før Ari Behn tok sitt eige liv jula 2019, og før koronaen snudde alt på hovudet. Forfattar og kunstnar Ari Behn var gift med prinsesse Märtha Louise frå 2002 til 2016. Saman har dei døtrene Maud Angelica (17), Leah Isadora (15) og Emma Tallulah (12).

Då prinsessa var med i «Helt Harald» på TV for nokre veker sidan, svarte ho bekreftande på spørsmål om det kan vere aktuelt for henne å flytte til USA. På spørsmål frå VG om kor aktuelt det er å flytte frå Noreg, seier Märtha at det ligg i korta.

– Akkurat no er det covid og vanskeleg å planleggje, men vi planlegg å flytte med tida. Barna blir då sjølvsagt med.

Heimen i Lommedalen vil dei behalde.

– Framleis kjem vi til å vere mykje her. Vi kan jo ikkje forlate vakre Noreg heilt, seier ho.

