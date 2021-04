Marit Arnstad lovar å «snu kvar stein» for å reversere taxireforma

innenriks

– Eg snakkar med fortvila taxisjåførar som innser at dei må gi opp levebrødet. Regjeringa øydelegg ei heil næring under ein pandemi, seier parlamentarisk leiar Marit Arnstad i Senterpartiet til Adresseavisen.

Frå 1. november i fjor vart reglane for å køyre drosje her i landet liberalisert. Det er ikkje lenger krav om at ein må tilhøyre ein taxisentral, det blir lettare å ha sjåførjobben som bijobb, og kommunane kan ikkje lenger setje tak på kor mange drosjer det skal vere.

Vil rydde opp

Arnstad seier til Adresseavisen at ho lovar at Sp vil «snu kvar stein» for å «rydde opp» i reforma dersom dei får moglegheita etter valet i haust.

– Vi vil sjå på moglegheitene som finst til å gjere endringar som sikrar at folk framleis kan ha det som levebrød, altså heiltidsjobb. Då er det fleire ting du kan gjere som kan påverke løyvetalet, som å krevje driveplikt, tilknyting til sentral og ei kjentmannsprøve. Ho seier saka òg vil bli viktig i eventuelle regjeringsforhandlingar.

Støre samd

– Dette er ein av grunnane til at vi meiner den borgarlege regjeringa må bort. Vi vil stå hardt på i forhandlingane for å få gjennomslag med andre parti, og vi meiner det er mange argument som også bør tiltale Ap her, seier ho.

I november i fjor sa Ap-leiar Jonas Gahr Støre til NTB at reforma av taxinæringa kan få kort levetid.

– Det frisleppet som regjeringa gjennomfører no, fryktar eg vil gi dårlegare arbeidsvilkår for sjåførane, eit uoversiktleg taxitilbod i byar og distrikt og i sum bli dårlegare for kundane, sa Støre då.

