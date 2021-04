Mogleg storstreik kan gi full stans i busstrafikken

innenriks

– Viss vi ikkje kjem til semje med NHO innan meklingsfristen, tek YS ut over 5.500 bussjåførar over heile landet i streik, opplyser Eirik Bornø, leiar for YS Privat.

Ein streik vil truleg føre til at alle rutebussar står, opplyser YS.

I tillegg kjem bussjåførar omfatta av LOs uttak. LO opplyser at dei totalt vil ta ut i overkant av 23.500 medlemmer i streik i første omgang.

– Vi har alltid som mål å bli samde, men er òg førebudd på streik, om det blir nødvendig. Eg konstaterer at det ikkje har vore mogleg å bli samde med NHO så langt. seier LO-leiar Peggy Hessen Følsvik.

LO og YS har sendt varsel om plassoppseiing i det første streikeuttaket til Riksmeklaren og NHO.

Bakgrunnen er årets lønnsoppgjer, som det blir mekla om hos Riksmeklaren frå fredag av. Fristen går ut ved midnatt natt til søndag 11. april.

– Viss partane ikkje blir samde innan fristen, vil 23.548 arbeidstakarar i NHO-bedrifter streike frå byrjinga til arbeidstida, seinast frå klokka 6, søndag 11. april, opplyser LO.

Varselet frå YS omfattar tilsette i busselskap over heile landet.

– Vi håpar sjølvsagt å unngå arbeidskonflikt, men dette er no opp til NHO. Å halde oppe kjøpekrafta er både eit rettidig, men også svært moderat krav i den situasjonen vi no er i, seier Bornø.