Regjeringa vil at fleire skal ta utdanning – gir 139 millionar kroner

innenriks

Pengane skal brukast på utdanningstilbod både i vidaregåande opplæring, fagskular, høgskular og universitet. Målgruppa er nyutdanna, unge utan mykje jobberfaring, ledige og permitterte, opplyser Kunnskapsdepartementet i ei pressemelding.

– Dette skal vere studietilbod som er korte og fleksible, gjerne digitale, slik at ein òg kan kombinere studiane med jobb eller jobbsøking, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Tilboda skal mellom anna vere relevante for arbeidsmarknaden og bidra til å gjere deltakarane i målgruppa meir attraktive for arbeidslivet, ifølgje departementet. Det skal òg vere gratis for alle deltakarar.

