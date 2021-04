Solbergs moglege brot på smittevernreglane framleis ikkje ferdig etterforska

innenriks

– Det står att nokre oppgåver før ei påtalemessig avgjerd kan takast. Utover det ønskjer eg ikkje å kommentere saka, seier påtaleleiar Per Morten Sending i Søraust politidistrikt til NTB tysdag formiddag.

Om avgjerda blir teken denne veka, tør ikkje Sending å uttale seg om.

Solberg og familien samla fleire enn ti personar to dagar etter kvarandre i vinterferien for å feire statsministerens 60-årsdag. Først var familien utan Solberg på ein restaurant, og neste dag var alle samla i ei leilegheit på Geilo.

Politiet vedtok sjølv å starte etterforsking etter at det kom tips om saka via NRK.

Fredag 26. mars opplyste Søraust politidistrikt at det ikkje ville komme noka avgjerd i saka før etter påske.

– Politiet treng meir tid til å gjennomgå alle sider av saka, sa Sending då.

Han fortalde at dei viktigaste avhøyra i saka var gjorde, men at det framleis stod att nokre oppgåver før ei påtalemessig avgjerd kunne fattast. Han forsikra om at saka har høg prioritet.

