Stoltenberg: R-talet bør liggje under 1 i fleire månader før vi kan gjenopne

innenriks

– Vi ser aldri på R-talet åleine, men R-talet bør liggje under 1, og det beste er om det ligg eit stykke under 1 og vi får det til å halde seg der over fleire veker, og helst òg månader, før vi gjenopnar samfunnet, seier Stoltenberg til NRK.

R-talet, som også blir omtalt som smittetalet, angir kor mange kvar som er smitta av koronaviruset i snitt smittar vidare.

Onsdag skal statsminister Erna Solberg (H) gjere greie for Stortinget for korleis samfunnet skal gjenopnast etter koronapandemien.

Måndag sa assisterande helsedirektør Espen Nakstad til NTB at Noreg må godt under 200 nye koronatilfelle per døgn før ein kan vurdere å opne opp samfunnet. Same dag sa helsedirektør Bjørn Guldvog til VG at første trinn i gjenopninga av samfunnet kan komme i gang i slutten av mai.

