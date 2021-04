100.000 personar vaksinerte i Oslo

innenriks

– Eg var på Ellingsrudhjemmet i desember då Svein fekk den første vaksinen. Det var ei stor storhending. No, fire og ein halv månad seinare, passerer vi hundre tusen vaksinerte i Oslo, seier Steen (Ap) til Avisa Oslo.

– Eg er glad for at vi er her vi er no. Så får vi håpe at det går fortare framover, så vi kan få vaksinert dei vaksne i god tid før sommaren er over, legg han til.

Han seier vidare at tilbakemeldingane dei får er at svært få takkar nei til vaksinen. Så langt har over 90 prosent sagt at dei ønskjer å ta vaksinen. Ifølgje Steen ønskjer berre rundt 70 prosent å ta vanleg influensavaksine.

Byråden understrekar at vaksinen er vegen ut av situasjonen vi er i no.

– Å kunne gå ut utan å måtte halde to meter, møte venner i litt større omfang, å kunne dra på ein pub og ta ein utepils. Eg trur mange lengtar etter det. Då må vi vaksinere befolkninga, seier han.

