Ein av dei smitta er under seks år, medan ytterlegare to er under tolv.

To har ukjend smitteveg, og fem har usikker smitteveg, opplyser kommunen på nettsidene sine.

22 av dei smitta er nærkontaktar, medan éin er importsmitte.

Så langt har 5.409 fått påvist koronasmitte i Bergen sidan pandemien starta.

2.133 personar testa seg i Bergen tysdag.

