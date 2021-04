Ap og Frp kritiske til sprikjande bodskap om gjenopning

innenriks

Statsminister Erna Solberg (H) understreka i Stortinget onsdag at regjeringa ikkje set nokon dato for framdrifta av gjenopninga fordi det er så mange usikkerheitsmoment.

– Det er klokt å ikkje setje nokon dato. Det siste folket treng no, er nye nedturar, sa Frp-nestleiar Sylvi Listhaug etter at Solberg hadde lagt planen fram for Stortinget.

Dei siste dagane har det komme fleire utsegner i media om gjenopningstakten.

Leiinga i FHI meinte R-talet må liggje under 1 i veker og kanskje månader før landet kan gjenopne, medan beskjeden frå Helsedirektoratet var at talet på koronatilfelle må godt under 200 per døgn. Helsedirektøren sa òg at første trinn i gjenopninga kunne komme i gang i slutten av mai.

Utspela bidreg til å forvirre folk, meinte Ap-leiar Jonas Gahr Støre. Han oppmoda regjeringa til å ha kontroll med kommunikasjonen.

– Når det ikkje er sett ein dato, bør ein ikkje gi inntrykk av at det er ei klokke som tikkar, sa han.

