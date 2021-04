Bodø kommune opphevar lokal forskrift

innenriks

I den lokale forskrifta som no blir oppheva, er det to hovudområde: Ein-til-ein-tenester og private samankomstar, opplyser kommunen i ei pressemelding.

Det betyr at ein no mellom anna kan nytte seg av frisørar, hudpleie, massasje og tatovering.

Det vil heller ikkje vere ei avgrensing på maks fem personar som ein kan ha på besøk.

Alle andre tiltak gjeld framleis og inntil vidare.

Kriseleiinga i Bodø kommune har frå før vedteke at alle skular og barnehagar i Bodø skal tilbake på gult nivå frå måndag.

– Det er viktig for meg å understreke at vi framleis sjølvsagt må halde oss til nasjonale tiltak, men slik situasjonen er i Bodø no, kan vi lette på dei strengaste lokale tiltaka, seier ordførar Ida Pinnerød.

Opphevinga av den lokale forskrifta gjeld frå klokka 12 onsdag.

(©NPK)