innenriks

Onsdag orienterte Solberg om regjeringsplanen for gjenopning av Noreg, men ho innrømmer at muterte virus kan forseinke prosessen.

– Den største biten er mutasjonar vaksinane ikkje bit på. Det er den største fienden, sa Solberg på spørsmål om kva som er den største fienden til gjenopningsplanen til regjeringa.

– Utsetjingsfaren er at vi får utbrot som blir for store, som vi ikkje klarer å halde kontroll over, som gjer at vi framleis må halde eit høgt nasjonalt nivå, sa Solberg.

