Fallande oljepris trekte Oslo Børs ned

Hovudindeksen enda på 1066,12 poeng. Det er 0,5 prosent under rekordnoteringa på tysdag.

Noko av årsaka til nedgangen er ein lågare oljepris. Ved børsslutt onsdag vart eit fat nordsjøolje handla for rundt 62,40 dollar. Det er rundt 1,40 dollar lågare enn det kursen låg på då børsen stengde tysdag.

Equinor, Aker BP og DNO var blant oljeaksjane som fall onsdag, med ein nedgang på høvesvis 0,9, 0,9 og 2 prosent.

Equinor vart samtidig den mest omsette aksjen i dag med handel for 448 millionar kroner.

Vinnaren i dag vart kjøleteknologiselskapet Asetek med ein oppgang på 21,4 prosent. Det kom etter at dei melde at dei forventar ein omsetningsvekst i år på mellom 20 og 30 prosent.

IT-selskapet Kahoot hadde det brattaste fallet. Dei gjekk ned 7,7 prosent etter at dei onsdag melde at dei har auka inntektene med 195 prosent, og at dei kjøper læringsplattforma Motimate.

På dei store Europa-børsane har tendensen onsdag vore mindre negativ enn i Noreg. DAX 30 i Frankfurt låg i 17-tida norsk tid ned 0,1 prosent, CAC 40 i Paris hadde ein oppgang på 0,2 prosent, medan FTSE 100 i London hadde ein oppgang på 1 prosent.

