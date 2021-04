Fleire fjellovergangar opna igjen onsdag

innenriks

Folk vart oppmoda av Vegtrafikksentralen til å utsetje heimreisa frå påskeferien til tysdag på grunn av uvêr. Onsdag varsla meteorologane framleis kraftig vind og snøfokk på fjellet i Sør-Noreg, men Vegtrafikksentralen melder på Twitter at fleire fjellovergangar er opna.

Riksveg 7 over Hardangervidda og fylkesveg 53 Tyin-Årdal opna onsdag for normal trafikk. E16 over Filefjell, E134 Haukeli og Hemsedalsfjellet (riksveg 52) er òg opne.

På nokre vegar er det framleis kolonnekøyring, medan andre framleis er stengde.

Vegtrafikksentralen oppmodar folk til å stadig sjekke vêrvarselet og køyreforholda på yr.no.

