Gjerdrum ber om millionar til psykososial oppfølging

Det var NRK som først omtalte saka.

Kommunestyret vedtok å søkje om midlane under eit ekstraordinært kommunestyremøte onsdag.

Kommunen ber om 61,5 millionar kroner over tre år for å kunne tilsetje yrkesgrupper som psykologar, saksbehandlarar i barnevernet, og ruskonsulentar, i tillegg til innkjøp av materiell og anna for å kartleggje psykososiale problem i kommunen.

Natt til 30. desember 2020 vart kommunesenteret Ask i Gjerdrum ramma av eit alvorleg kvikkleireskred. Ti personar omkom, og rundt 200 personar er framleis evakuerte frå heimane sine. Den siste omkomne vart funnen 22. mars i år.

