Kahoot kjøper app-selskap

– Dette har vore ei innhaldsrik og spennande reise som har ført til vesentleg verdiskaping for selskapet, kundane og investorane. No står selskapet på terskelen til nye rykk internasjonalt, og vi ønskjer dei all mogleg lykke til vidare med Kahoot som ny eigar, seier Motimate-styreleiar Anette Nordskog i Aller Media i ei pressemelding.

Motimate vart starta opp i 2017 og leverer ei læringsplattform for internkommunikasjon og opplæring. Fleire store selskap bruker Motimates tenester, mellom anna DNB, Apotek 1, Jernia og Rema 1000.

Kahoot er ein spelbasert læringsplattform som vart utvikla ved NTNU i 2013. Ifølgje selskapet sjølv er Kahoot brukt av 50 millionar menneske i 180 land.

