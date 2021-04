Koronadødsfall i Gran

innenriks

Mannen var ikkje testa for koronavirus før han døydde, men det er stadfesta i etterkant av dødsfallet at han var smitta med viruset, skriv kommunen på nettsidene sine.

Det var avisa Hadeland som først omtalte dødsfallet.

Dødsfallet er det tredje som er koronarelatert i Gran kommune gjennom pandemien.

– Dette var ein lei beskjed å få og tankane våre går no til dei pårørande. Vi blir igjen minnet om kor farleg viruset kan vere og kor viktig det er at vi held ut med dei strenge tiltaka ei stund til, seier kommuneoverlege Are Løken.

Kommunen opplyser at dei er kjende med at det laurdag 27. mars vart halde eit arrangement på eigedommen til avdøde, og deltakarane blir bedne om å ta ein koronatest så fort som mogleg.

