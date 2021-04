LO: Vil ta tid før kvardagen er tilbake

innenriks

– Når gjenopninga av Noreg startar, er det viktig å få folk raskt tilbake i arbeid. Krisetiltaka har hatt eit søkjelys på stenging. No må tiltaka vridast over på gjenopning. Det er på tide å ta fram LOs modell om lønnstilskot for å få permitterte raskt tilbake i jobb, seier Følsvik i ei fråsegn etter at statsminister Erna Solberg (H) la fram regjeringsplanen for gjenopning onsdag.

Framleis er det over 200.000 permitterte og arbeidsledige. LO har under pandemien kjempa for å sikre inntekta til folk. Derfor er dei no opptekne av at krisetiltaka varer heilt til folk er tilbake i jobb.

LO støttar òg kravet til opposisjonen om at planen for gjenopning blir behandla i Stortinget. Dette meiner Hessen Følsvik vil gi ei breiare forankring av planen.

