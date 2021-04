Laksefisket i Tanavassdraget blir stansa

innenriks

Det er klart etter at Noreg og Finland vart samde om å stanse laksefisket i alle delar av det kjende vassdraget – for alle type fiskereiskap, ifølgje ei pressemelding frå departementet.

Ein fersk statusrapport for laksebestandane i vassdraget viste nemleg at mange av dei største bestandane ikkje lenger er store nok til at det er forsvarleg med fiske.

– Når det ikkje er eit haustbart overskot i vassdraget, er naturmangfaldlova tydeleg på at det ikkje kan bli opna for fiske på desse bestandane, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Drygt 14.000 tonn laks kom opp i Tanavassdraget for å gyte i fjor sommar. Det er under halvparten av det som kom opp i 2018, som heller ikkje var eit godt år.

